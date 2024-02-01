Российский рынок акций демонстрирует устойчивый оптимизм

В среду, 31 января, на фоне предвкушения сезона корпоративных отчетов и анонсирования дивидендов, российские фондовые индикаторы демонстрировали устойчивый оптимизм. Об этом рассказала Полина Щукина, аналитик ФГ «Финам».

Поддержку акциям оказывало дальнейшее удешевление рубля, курс которого впервые с середины января ослаб до 90 руб. за доллар, тогда как сдерживающим фактором выступало падение цен на нефть, торгующейся около отметки в $82 за баррель. Внешний фон можно оценить как смешанный: мировые инвесторы ожидают решения ФРС по ключевой ставке.

По итогам сессии Индекс МосБиржи увеличился на 0,57% до уровня 3214,2 пунктов, долларовый РТС вырос на 0,28% до отметки 1125,6 пунктов. В лидерах рынка можно выделить акции «Мечела» (а.п. +4,4%), «Россетей» (+2,0%), «Газпрома» (+1,7%) и «ЛУКОЙЛа» (+1,6%). В «красной» зоне закрылись бумаги «ЛСР» (-1,7%), «Аэрофлота» (-1,6%), «Северстали» (-1,4%) и расписки «Эталона» (-1,4%).

Московская биржа отмечает растущий интерес компаний к первичному и вторичному размещению акций (IPO и SPO) в сравнении с предыдущим годом. По словам управляющего директора биржи, в 2024 году ожидается более 20 IPO и SPO, хотя окончательное количество будет определяться текущими рыночными условиями. В предыдущем году состоялось 9 IPO и 4 SPO.

Компания Polymetal анонсировала продажу своего бизнеса в России к концу марта. Ранее поступила информация о том, что основной акционер ICT Group продал свои активы оманскому инвестиционному фонду MDI. Акции подешевели на 5,4%.

Группа компаний Астра продемонстрировала впечатляющий рост отгрузок за 2023 год на 75% (г/г) в совокупности с увеличением числа уникальных клиентов на 41%. Бумаги подорожали на 2%.

Акционеры MD Medical Group Investments Plc, управляющей сетью клиник «Мать и дитя», соберутся на внеочередное собрание 20 февраля для обсуждения ключевых решений, касающихся переноса юридического адреса компании с Кипра в САР Калининградской области. Редомициляция была одобрена акционерами в августе 2023 года. Расписки «Мать и дитя» укрепились на 2,1%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

Согласно техническому анализу, Индекс МосБиржи торгуется в рамках широкого бокового коридора 3000-3300 пунктов. Значение индекса вернулось к ноябрьским значениям. При дальнейшем укреплении индекса следующим уровнем поддержки выступает отметка 3250 пунктов.

Фондовая Америка показывает разнонаправленную динамику в преддверии решения ФРС

На фоне ожидаемого обнародования решения по итогам январского заседания ФРС США, американские фондовые площадки демонстрируют разнонаправленную динамику в среду. Аналитики ожидают, что Федрезерв вряд ли изменит процентную ставку, однако существует возможность, что регулятор даст намек на возможное снижение ставки в марте. По данным CME FedWatch, участники рынки оценивают шансы на смягчение монетарной политики в марте в 50%. В то же время инвесторы внимательно анализируют поступающие корпоративные финансовые отчеты. Так, результаты IT-гигантов не удовлетворили рынок, а положительные результаты Boeing придают оптимизма индексу Dow Jones.

По состоянию на 18:40 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average слабо вырос на 0,03% до 38 478,6 пунктов. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 просел на 0,90% до 4 880,7 пунктов, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite упал на 1,62% до 15 255,7 пунктов.

23 февраля ритейлер Walmart проведет сплит акций с коэффициентом «3 к 1». 26 февраля начнутся торги по новой цене. Бумаги Walmart растут на 0,9%.

Microsoft увеличила выручку во II квартале 2024 финансового года на 18% (г/г), чистую прибыль – на 33% (г/г), что превзошло прогнозы рынка. Тем не менее акции падают на 1,3%.

Alphabet отметила рост выручки на 13% (г/г) и увеличение чистой прибыли в 1,5 раза в IV квартале 2023 года, но акции компании снижаются на 6%. Такой спад вызван тем, что доходы от рекламной деятельности не соответствовали прогнозам.

Крупный производитель авиационной техники Boeing Co сократил чистый убыток в IV квартале 2023 года в 21 раз до $30 млн, за весь прошлый год убыток составил $2,24 млрд против убытка $5,05 млрд в 2022 году. Выручка за IV квартал 2023 года выросла на 10% (г/г) до $22,02 млрд, за 2023 год – на 17% (г/г) до $77,79 млрд. Акции компании укрепляются на 3,4%.

Компания Mastercard, ключевой игрок в сфере мировых платежных систем, сообщила о чистой прибыли в размере $2,8 млрд, или $2,97 на акцию, что заметно превышает показатели года ранее и прогнозы аналитиков. Выручка оказалась на уровне прогнозов. Бумаги дорожают на 1,7%. Между тем цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», снижается на 1,6%.