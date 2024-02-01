Более миллиарда рублей направили на ремонт дорог в Иркутской области

На ремонт дорог по поручениям президента Владимира Путина, которые были даны по итогам обращениям граждан, в 2023 году в Иркутской области направили 1,1 млрд рублей. Средства выделены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» из федерального, областного и местных бюджетов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

– Отремонтированы два участка улиц, расположенных в Иркутске и в Ангарске, дорога в село Большая Елань. Сложным объектом стала реконструкция моста через Куту в Усть-Куте. Для начала работ я обращался в Федеральное дорожное агентство и получил поддержку Правительства Российской Федерации, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Мост через Куту построили на месте аналогичного сооружения, которое в 2013 году разрушило ледоходом, рухнули опоры и пролеты. Долгие годы жителям приходилось пользоваться объездом, на другом берегу реки находятся социальные учреждения. Реконструкцию начали в 2022 году. Её стоимость составила 641,5 млн рублей.

Еще одним крупным объектом стал капитальный ремонт дороги «Подъезд к селу Большая Елань» в Усольском районе. Это выезд к федеральной трассе. Им пользуются жители 16 населённых пунктов и нескольких садоводств в четырёх муниципальных образованиях: Тельминском, Большееланском, Новожилкинском и Раздольинском. На участке протяженностью 8,8 километра специалисты заменили земельное полотно, установили две водопропускных трубы, уложили асфальтобетонное покрытие, сделали пешеходное и барьерное ограждения, смонтировали комплекс освещения дороги. По просьбе жителей Большой Елани установили три автобусные остановки. На проведение работ направили 412 млн рублей.

В Иркутске по обращениям жителей к президенту России отремонтировали участок улицы Ярославского протяженностью 660 метров, в Ангарске – один километр улицы Красной. На них заменили дорожное покрытие, провели обустройство тротуаров, ремонт остановочных пунктов, поставили знаки и ограждения, нанесли дорожную разметку. Общая стоимость работ составила 100 млн рублей.

Также по национальному проекту отремонтированы пять участков улиц Иркутска, на состояние которых жители жаловались в администрацию города. На улицах Терешковой, Олонской, объездной микрорайона Зеленый заменили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали тротуары, остановочные пункты, восстановили освещение, нанесли разметку, установили ограждения, улице Полярной в дополнение к этому восстановили ливневую канализацию. На участке улицы Байкальской обновили асфальт. Общая протяжённость отремонтированных участков Иркутска составила 11,3 километров, стоимость – 566,6 млн рублей.