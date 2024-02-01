Благотворительному фонду Марины Седых исполнилось 10 лет

Благотворительный фонд был основан 1 февраля в 2014 году по инициативе генерального директора АО «ИНК-Капитал» Марины Седых. Фонд реализовал благотворительные проекты общей стоимостью 200 миллионов рублей, поддержку получили более 8000 человек.

Благотворительный фонд Марины Седых – некоммерческая организация, которая реализует благотворительные программы в сферах медицины и здравоохранения, образования, спорта, социальной поддержки населения и экологии на территориях присутствия Иркутской нефтяной компании (ИНК).

Ежегодно на территориях присутствия ИНК реализуются проекты экологической, творческой и социальной направленностей. Целью работы Фонда является помощь детям с ОВЗ, поддержка общественных и медицинских организаций, детского спорта, ветеранов войны и труда, пожилых людей, малоимущих и многодетных семей. С целью поиска и поддержки талантливых детей Фонд проводит творческие конкурсы среди детских и юношеских организаций, финансирует поездки на конкурсы и фестивали.

В рамках программы «Здоровье-детям», которая реализуется совместно с Ивано-Матренинской больницей с 2020 года, проводятся медицинские обследования. Всего проведено более 1900 консультаций для более чем 500 детей.

Для тех детей, которым по результатам исследований требуется госпитализация и лечение в Иркутске, Фонд оплачивает проезд до места лечения и обратно для ребенка и его сопровождающего (действует для малоимущих, многодетных, семей с детьми с ОВЗ, семей с одним родителей).

Для Ивано-Матренинской детской клинической больницы Фонд и ИНК приобрели артроскопическое оборудование. Новая техника позволяет проводить операции детям с повреждениями коленных и более мелких суставов. 8 млн рублей на приобретение оборудования собрали на благотворительном вечере, организованном Фондом и ИНК.

Кроме того, Фонд одним из первых в России в 2020г. запустил программы реабилитации для перенесших коронавирус. Помощь получили 515 жителей Усть-Кутского района. Реабилитация пациентов проходила в многопрофильном курорте «Ангара» в Иркутске и в санатории «Эйсейра» Усть-Кута.

Ежегодно сотни человек получают помощь в рамках благотворительных программ: «День защиты детей!», «Школьный портфель», «С Новым годом!», «День Победы!», «Здоровье – детям!». В работе фонда принимают участие более 1000 волонтеров.