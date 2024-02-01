МТС включила связь в аэропорту Усть-Илимска

МТС обеспечила голосовой связью аэропорт города Усть-Илимск на севере Иркутской области. Мобильная связь МТС появилась в этой локации впервые.

Усть-Илимский аэропорт расположен в 17 км северо-западнее города. он принимает и отправляет несколько рейсов в неделю из Иркутска и обратно. Большинство прибывающих в Усть-Илимск - сотрудники предприятий целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, которые приезжают в краткосрочную командировку или заезжают на вахту.

Мобильная связь покрывает всю территорию аэропорта, в частности взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, здание аэропорта. Теперь абоненты МТС, прилетающие в Усть-Илимск и вылетающие из города, могут оперативно сообщить близким или коллегам о прибытии в город или возможных изменениях в планах на поездку. С появлением связи гости Усть-Илимска могут вызвать такси, так как общественный транспорт в аэропорт отсутствует, позвонить и отправить SMS в случае непредвиденных ситуаций, а также получать на смартфон уведомления о неблагоприятных климатических условиях.