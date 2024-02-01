Оптовая стоимость электроэнергии за год выросла на 6%

Рост оптовой цены на электроэнергию по итогам 2023 года вновь оказался ниже официальной потребительской инфляции, составив 6%. Генкомпании жалуются, что цены отстают от динамики реальных затрат на эксплуатацию ТЭС. А промышленность предупреждает, что уже в ближайшие два-три года стоимость электроэнергии на рынке начнет стремительно расти из-за индексации цен на газ и запуска новых дорогостоящих электростанций.

Одноставочная оптовая цена на электроэнергию (для коммерческих потребителей) по итогам 2023 года выросла на 6% год к году совокупно по всему энергорынку, сообщили в «Совете рынка» (регулятор энергорынков). Рост показателя оказался ниже инфляции (7,42%, по данным «Росстата»), подчеркнули там.

Одноставочная цена энергорынка состоит из двух составляющих: стоимости электроэнергии (выросла на 9,6% по итогам 2023 года) и стоимости мощности (выросла на 2,1%).

Одноставочная цена в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) выросла на 5,6%, превысив 2,78 тыс. руб. за 1 МВт•ч. Во второй ценовой зоне (Сибирь) показатель увеличился на 7,9%, превысив 2,32 тыс. руб. за 1 МВт•ч. Ценовая динамика «свидетельствует о стабильности работы» оптового энергорынка, отмечается в заявлении главы «Совета рынка» Максима Быстрова.