Пятнадцатилетний максимум позитивных материальных ожиданий зафиксирован в России

Россияне не только более уверенно себя чувствуют в материальном плане, но и постепенно повышают планку собственных притязаний. Такие данные приводит ВЦИОМ.

По оценке ближайших финансовых перспектив россиян можно разделить на три группы – первая, самая большая – те, кто не ждут изменений, это четверо из десяти (43%, -17 п.п. к 2014 г.).

В этой группе чаще встречаются женщины (47% vs. 37% среди мужчин) и граждане старшего возраста (49% в группе старше 60 лет vs. 36-35% среди молодежи до 35 лет), а также те, кто оценивает свое текущее материальное положение как среднее (51%).

Следующие две группы примерно одинаковы по объему – оптимисты (28%) и пессимисты (24%, +7 п.п к 2014 г.), и оптимистов, тех кто ждет роста доходов, чуть больше. За все время наблюдений с 2009 г. это максимальное значение показателя, с 2014 г. рост практически двукратный (2014 г. – 15%).

За время измерений с 2009 г. группа россиян, которые не ждут перемен в материальном положении, всегда оставалась доминирующей. А баланс оптимистов-пессимистов был примерно одинаков, исключением стал 2009 г., когда пессимистов было в два раза больше (26% и 12%).

В большей степени на финансовые ожидания россиян влияет изначальный уровень дохода: образно говоря, «богатые» ждут прибыли, «бедные» – убытков, а люди со средним доходом ничего особо не ждут. Это, видимо, объясняется тем, что материальный ресурс дает и финансовую уверенность, и часто связан с большей финансовой грамотностью.

При этом урбанизированность и образование, то, что, как правило, дает людям возможности для большего заработка, не влияют прямо на финансовые ожидания россиян.

А образование, напротив, играет обратную роль – чем выше образование, тем выше уровень финансового пессимизма и ниже оптимизма (в группе с неполным высшим и высшим образованием 24% оптимистов и 28% пессимистов, а в группе с неполным средним – 41% оптимистов и 13% пессимистов). Возможно, люди с высоким уровнем образования могут быть более осведомленными о финансовых проблемах и рисках, что может приводить к более осторожным оценкам собственных материальных перспектив.

Финансовые цели россиян сегодня амбициозны, как никогда. Впервые за более чем четверть века, каждый четвертый хочет жить лучше, чем большинство семей в его городе (25%, 1999 г. – 10%). Но большая часть по-прежнему ориентируется на средний уровень – 41% ставят перед собой цель жить не хуже, чем другие семьи в их городе. Эта группа всегда оставалась самой многочисленной за все время наблюдений, но с 2013 г. отмечается тренд на постепенное ее снижение (2013 г. – 58%).

Одновременно с этим растет процент россиян, которые хотят жить лучше других – как российских семей, подобных тем, что живут в их населенном пункте (2013 г. – 18%, 2024 г. – 25%), так и европейских, американских семей (2013 г. – 2%, 2024 г. – 8%).

А процент ориентированных на выживание, напротив, сокращается, - сегодня это каждый десятый (11%), а 25 лет назад – более четверти – 27%. По всей вероятности, таким тенденциям способствует не только экономический рост страны и рост уровня благосостояния граждан, но и доступность информации о том, как живут люди в других странах.

Материальная составляющая – главная детерминанта финансовых ориентиров наших сограждан.

Среди россиян с плохим материальным положением 37% ставят себе цель выжить (vs. 2% в группе с хорошим), тогда как материально благополучные граждане хотят большего – 39% жить лучше других семей в своем городе, селе, еще 14% - лучше других американских и европейских семей. Граждане со средним доходом ставят перед собой цели не финансового роста, а скорее стабильности – жить не хуже других (49%).

Возраст – чем моложе россияне, тем выше планка их материальных достижений, в общей сложности больше половины молодежи до 35 лет (52-53%) ставят перед собой цель жить лучше других российских, а также американских, европейских семей.

Подобные цели в старшей когорте ставят 17%, то есть в три раза меньше. После 45 лет уровень финансовых амбиций снижается, 44-47% хотят жить не хуже других, а в группе старше 60 лет каждый пятый говорит о желании выживать пусть на самом примитивном уровне существования (20%). В молодости люди обычно имеют больше возможностей для роста в карьере и финансового благополучия, поэтому их материальные ожидания обычно более амбициозны. Тогда как с возрастом, когда люди приходят к постоянному доходу и устоявшемуся ритму жизни, они могут менять свои приоритеты в сторону стабильности.

Определение минимальной суммы, которую можно считать сбережениями, – вопрос относительный.

Что является значительной суммой для одного, для другого может оказаться тратами на один поход в магазин. Однако есть устоявшееся мнение, что оптимальный размер финансовой подушки – это шесть ежемесячных зарплат. Как оказалось, ответы россиян оказались близки к этому негласному правилу. По их мнению, достаточной для сбережений можно считать сумму в размере 499 218 руб. А если учесть, что средняя зарплата в России по данным Росстата на сентябрь прошлого года составила 70 922 рубля, то финансовая подушка это семь ежемесячных зарплат.

За десять лет минимальный размер сбережений в представлениях россиян вырос в три с половиной раза (2013 г. – 143 314 руб.). В три раза выросло и медианное значение со 100 000 руб. до 300 000 руб.