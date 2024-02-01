В Чистых Ключах планируют построить промышленно-логистический парк

Он будет располагаться на земельном участке в Шелеховском районе Иркутской области, где была военная часть. Площадь участка составляет 170 га.

– На сегодняшний день правительством региона, министерством экономического развития и КРИО разработана концепция освоения этого земельного участка в формате индустриального промышленно-логистического парка. В планах осваивать эту территорию по девелоперскому договору с соответствующими инвестиционными обязательствами, – сообщила в интервью Газете Дело генеральный директор развития Иркутской области (КРИО) Анастасия Оборотова.

В перспективе в Чистых Ключах могут разместить несколько логистических центров, в том числе под потребности местных производителей. У предпринимателей есть большой запрос на современные логистические парки. Несмотря на большое количество свободных земельных участков в регионе, подчеркнула Анастасия Оборотова, идеальных площадок для инвестиций со всей инфраструктурой ( электроэнергией, дорогами..) практически нет. Региональные власти в настоящее время активно ищут варианты решения вопроса.

Напомним, военный городок «Чистые Ключи» был расформирован в 2012 году. КРИО актив была передан в 2015 году.