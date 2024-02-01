Доллар преодолел круглую отметку 90

Но в этом ничего страшного нет, говорят аналитики, это не новая волна девальвации.

Рубль ослаб на фоне сильного провала нефтяных цен и устойчивости глобального доллара после жесткой риторики ФРС. Доллар на Мосбирже вновь выше 90, но это не говорит о новой волне девальвации, считают эксперты БКС Мир инвестиций.

– В том, что доллар на Мосбирже вышел на двухнедельные максимумы и в моменте превысил круглую планку 90 – нет ничего страшного. Пока это лишь обычная волатильность в русле консолидации на полугодовых максимумах нацвалюты. Технически заскок доллара за уровень 90 может быстро сойти на нет, – отмечают эаналитики.

Среднесрочно на стороне рубля по-прежнему играют факторы жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров, и они будут действовать, как минимум, до конца весны. Валютные барьеры призваны ограничить спрос на валюту при одновременном расширении ее предложения на рынке.

– То есть девальвации в ближайшие месяцы не ожидается, да и после окончания срока указа президента возможна пролонгация нормативов с некоторыми корректировками в угоду внешней торговли, – резюмируют эксперты БКС.

Ранее аналитики ПСБ прогнозировали укрепление рубля в первом квартале 2024 года. Но потом, по их мнению, доллар вернется в диапазон 90-100 руб. за доллар. Схожей точки зрения придерживается эксперт БКС Мир Инвестиций Максим Шеин. Он считает, что ослабление рубля начнётся во втором квартале, а среднегодовой курс доллара будет выше 100 руб.