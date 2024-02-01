Карту «Мир» теперь можно использовать как ски-пасс на горнолыжном курорте Байкала «Гора Соболиная»

Карту «Мир» любого банка можно использовать в качестве ски-пасса на курорте туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала». Новый сервис для горнолыжников и сноубордистов запустили специалисты курорта «Гора Соболиная» и «Сбера» при поддержке платежной системы «Мир».

Ски-пасс – это электронный абонемент, который позволяет гостям курорта пользоваться подъемниками. Ранее его необходимо было покупать отдельно. Теперь держатели карт «Мир» могут регистрировать свою карту в качестве ски-пасса и не получать отдельную карточку, а приобретать и записывать на «Мир» горнолыжные подъемы или абонементы, совершать проходы по банковской карте через турникеты.

«Гора Соболиная» – уже пятый горнолыжный курорт, на котором реализуется подобный проект. Мы видим, что сервис пользуется высоким спросом у туристов. Только за 2022-2023 года совершено более 100 тысяч проходов по картам «Мир» в качестве ски-пасса. Теперь и на курорте Байкала больше не нужно носить дополнительный пластик, достаточно зарегистрировать карту «Мир» в кассе, пополнить ее и затем просто приложить к считывателю на турникете», – отметила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Чтобы воспользоваться своей картой «Мир» в качестве ски-пасса, ее предварительно необходимо зарегистрировать в кассе.

«Развитие безналичных платежей ускоряет обслуживание клиентов упрощает контроль за выручкой. Новые возможности для отдыхающих на курорте «Гора Соболиная» позволят значительно повысить пропускную способность и разгрузить кассы. Новый сервис удобен и для гостей туристического комплекса, теперь не надо искать старый пластик или выпускать. Новый сервис помогает использовать меньше пластика на берегу Байкала», – сказал Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка.

Пополнять свою карту «Мир» можно будет любым тарифом, доступным для продажи. Ознакомиться с ними можно на сайте или в кассе курорта. Для разового прохода на подъемник достаточно приложить банковскую карту «Мир» к считывателю на турникете на станции канатной дороги курорта «Гора Соболиная».

«Мы нацелены на непрерывное улучшение сервиса для отдыхающих, поэтому в прошлом сезоне открыли возможность разовых проходов через турникеты по банковским картам, исключив необходимость посещения кассы при разовом подъеме. В этом сезоне для удобства наших гостей мы реализовали абонементы на банковских картах», – прокомментировал Игорь Тремасов, Управляющий ООО «БГК «Гора Соболиная».