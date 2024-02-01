Выпускники вузов стали чаще выбирать Байкальский Сбербанк в качестве первого места работы

В 2023 году Байкальский банк привлек 349 выпускников высших, средних учебных заведений и школ, став для них первым работодателем.

Наибольшее число «вчерашних» студентов принято на работу в Иркутский Сбер – более 100 человек. Выпускники вузов, ссузов и школ получили работу также в Якутском, Бурятском и Читинском отделениях банка.

Выпускники образовательных заведений выбирают Сбер в качестве первого работодателя, поскольку банк активно сотрудничает с ведущими учебными заведениями на территории действия Байкальского банка. Это партнерство позволяет банку развивать образовательные программы и инфраструктуру учебных заведений, а также помогает талантливым студентам реализовать свой потенциал.

«Тот факт, что ежегодно сотни молодых людей после окончания учебных заведений выбирают наш банк в качестве места для старта карьеры, подтверждает репутацию Сбербанка как привлекательного работодателя среди молодых специалистов. Мы готовы делиться своими компетенциями с будущими сотрудниками, предлагая студентам возможность трудоустройства», – Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбера.

По данным опроса платформы по карьерному развитию Changellenge, Сбербанк признан самым привлекательным работодателем среди банков, по мнению российских студентов.

В настоящее время Сбер сотрудничает с 330 вузами-партнерами и имеет более 60 совместных образовательных программ в 42 вузах страны. В 2023 году более 1680 студентов различных специальностей прошли стажировку, более половины из них решили продолжить свою карьеру в Сбере.

«Более 500 студентов из ряда университетов и колледжей Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии и Якутии уже подали заявку в Сбер на прохождение производственной практики в 2024 году. Мы предоставляем студентам возможность получить практические навыки в своей области, а также поработать с профессионалами», – Екатерина Провоторова, эксперт Центра развития талантов Байкальского банка.