Россия и Китай ведут активные переговоры по «Силе Сибири – 2». Что это значит для Газпрома?

Россия и Китай в настоящий момент ведут активные переговоры по заключению контракта на поставку газа в КНР по "Силе Сибири - 2", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера России Александра Новака. Аналитики отмечают что переговоры ведутся уже несколько лет.

В конце декабря 2023 года Новак сообщал, что идет окончательное согласование экономических и коммерческих условий по реализации проекта "Сила Сибири - 2" между "Газпромом" и китайской CNPC. Также ведутся проектно-изыскательские работы по прокладке участка "Силы Сибири - 2" по территории Монголии.

По мнению аналитиков БКС Мир инвестиций, это позитивный знак, но переговоры ведутся уже несколько лет. Проект «Сила Сибири – 2» позволит ежегодно экспортировать в Китай через Монголию 50 млрд куб. м газа со слабо загруженных месторождений Газпрома в Надым-Пур-Тазовском регионе и на Ямале. Трубопровод мог бы значительно компенсировать потерянные в последние два года объемы экспорта в Европу.

– Однако переговоры о создании этого газопровода в той или иной форме ведутся как минимум с 2004 г., – подчеркивают аналитики БКС. – Несмотря на периодические оптимистичные заявления, мы полагаем, что подписание контракта сталкивается со значительными препятствиями. В частности, мы считаем, что ключевой момент — цена, по которой газ будет продаваться на китайско-российской границе. Вероятно, китайская сторона понимает, что альтернатив у Газпрома в плане увеличения экспорта не так уж много, и настаивает на очень низкой цене — намного ниже той, на которую Газпром готов согласиться в рамках 30-летнего контракта.

Тем не менее, аналитики считают, что проект будет выгоден обеим сторонам, даже при «справедливой» цене, близкой к текущим европейским котировкам, поэтому РФ и КНР могут подписать контракт в относительно ближайшем будущем.

– Мы оцениваем такую вероятность на горизонте 12 месяцев в 50%. Подписание контракта по «Силе Сибири – 2» могло бы стать сильным катализатором для акций Газпрома, – резюмируют эксперты.