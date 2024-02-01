Аферисты убедили пенсионерку из Иркутска продать квартиру и отдать деньги им

В Иркутске 82-летняя пенсионерка стала жертвой аферистов, которые убедили ее продать недвижимость и передать им вырученные средства. Подробности рассказали в региональном управлении МВД.

По данным полиции, мошенники обрабатывали жертву несколько месяцев с сентября 2023 года. Сначала они предложили ей передать миллион фальшивому сотруднику службы безопасности банка якобы для поимки телефонных обманщиков. Чтобы завоевать доверие, женщине предъявили соответствующие документы.

Не получив денег от старушки, ее стали разводить другим способом: убеждать, что преступники пытаются переписать квартиру иркутянки на себя для дальнейшей продажи. Для спасения недвижимости аферисты предложили ей самой реализовать «квадраты» и отдать деньги им якобы для сохранности.

Она согласилась – продала квартиру и положила средства на счет. Затем попыталась их снять, но специалисты реального банка не позволили это сделать и провели профилактические беседы о мошенничестве.

Тогда преступники придумали еще одну схему: отправили иркутянке фото фальшивого авиабилета в Республику Беларусь и проинструктировали жертву о дальнейших действиях. Придя в филиал одного из банков, пенсионерка показала билет на самолет в соседнее государство и, объяснив, что уезжает, забрала сбережения со счета.

Один из сотрудников банка, чтобы защитить бабушку от перевода денег мошенникам, проводил ее до подъезда. Однако это не помогло: иркутянка позже все-таки встретилась с аферистами на одной из центральных площадей города и передала 4 миллионов 200 тысяч рублей.