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Двухэтажный физкультурный комплекс построят в Алзамае

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс строят в городе Алзамае Нижнеудинского района, рассказали в минстрое Иркутской области.

<p>Фото минстроя Иркутской области</p>

Фото минстроя Иркутской области

Объект, согласно контракту, появится к концу 2024 года. Комплекс будет состоять из двух этажей. На первом расположится универсальный игровой зал для занятий боксом, дзюдо, баскетболом, волейболом и теннисом. На втором этаже разместят еще два зала для индивидуальных занятий и занятий с использованием тренажеров.

Всего в Приангарье в этом году планируется построить еще два аналогичных объекта в поселке Усть-Ордынский, в городе Зиме, а также реконструировать стадион ДЮСШ Тулуна.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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