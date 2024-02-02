Производство автомобилей в России выросло на 19%

За 2023 год отечественные заводы выпустили 537 тыс. легковых автомобилей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Также на 19,3% выросло производство грузовиков (168 тыс. штук). Выпуск автобусов массой до 5 тонн увеличился на почти на 68% – до 23 тыс. экземпляров, темпы сборки больших автобусов (массой более 5 тонн) выросли не столь заметно (+10,9%, 14,1 тыс. штук).

«Локомотивом» российского автопрома по итогам прошлого года стал АвтоВАЗ: компания выпустила более 374 тыс. машин. Как отметил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, этот показатель стал рекордным для бренда Lada за последние десять лет. Около 100 тыс. автомобилей сошли с конвейера завода Haval в Тульской области. В пресс-службе УАЗа «Известиям» рассказали, что в прошлом году в Ульяновске выпустили почти 39,5 тыс. автомобилей, что на 13% больше результатов 2022 года.

– В 2023 году было выпущено 53,2 тыс. единиц техники, включая грузовые автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы, – сообщил «Известиям» руководитель пресс-службы КамАЗа Олег Афанасьев.

Ранее стало известно, что в России в 2023 году выдано автокредитов на 1,32 трлн рублей. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2023 году было выдано автокредитов на сумму 1,32 трлн руб. или на 98,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2022 году – 0,67 трлн руб.). Такой рост объясняется эффектом низкой базы из-за падения выдачи автокредитов в 2022 году. При этом по сравнению с 2021 годом данный показатель вырос менее существенно – на 17,5% (в 2021 году – 1,13 трлн руб.).