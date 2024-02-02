Фестиваль «Байкал-Аляска» прошел в Иркутске

В Иркутске состоялся фестиваль «Байкал-Аляска: первый сезон». Поводом для рождения фестиваля стало открытие первого в Сибири тематического парк-отеля «Байкал-Аляска» в парке «Поляна» на берегу Ангары. Об этом рассказали в мэрии.

Корпусы нового туристического объекта посвящены местам экспедиции российских первооткрывателей – Якутии, Камчатке, Чукотке, Охотскому морю. Каждый номер назван в честь отдельного пункта на маршруте в пятнадцать тысяч километров от Байкала до Аляски.

На мероприятии собрались участники нескольких экспедиций по востоку России, чтобы поделиться результатами, впечатлениями и планами на будущий год.

Также новый туристический объект оценили представители туроператоров, Русского географического общества, администрации города и региона. Проект строительства уникального туристического комплекса был поддержан программой «Национальные проекты России», объявленной президентом России Владимиром Путиным.

В 2013 году проект спорт-парка «Поляна» включен в Реестр инвестиционных проектов Иркутска и получил поддержку администрации города в виде льготных условий аренды земельного участка – территории будущего парка.