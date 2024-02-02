Новости

Фестиваль «Байкал-Аляска» прошел в Иркутске

В Иркутске состоялся фестиваль «Байкал-Аляска: первый сезон». Поводом для рождения фестиваля стало открытие первого в Сибири тематического парк-отеля «Байкал-Аляска» в парке «Поляна» на берегу Ангары. Об этом рассказали в мэрии.

Читайте также:

Анатолий Казакевич: «Коллективные инвестиции – перспектива для туризма»
18 августа 2023
6 трендов на рынке загородных отелей
17 августа 2023

Корпусы нового туристического объекта посвящены местам экспедиции российских первооткрывателей – Якутии, Камчатке, Чукотке, Охотскому морю. Каждый номер назван в честь отдельного пункта на маршруте в пятнадцать тысяч километров от Байкала до Аляски.

На мероприятии собрались участники нескольких экспедиций по востоку России, чтобы поделиться результатами, впечатлениями и планами на будущий год.

Также новый туристический объект оценили представители туроператоров, Русского географического общества, администрации города и региона. Проект строительства уникального туристического комплекса был поддержан программой «Национальные проекты России», объявленной президентом России Владимиром Путиным.

В 2013 году проект спорт-парка «Поляна» включен в Реестр инвестиционных проектов Иркутска и получил поддержку администрации города в виде льготных условий аренды земельного участка – территории будущего парка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Парк-отель «Байкал-Аляска»":
Все материалы сюжета (8)


Реклама на сайте

Грандстрой. Образование. Иркутский девелопер запустил школу для новоселов
«Льготной ипотеке – быть». Иркутский девелопер – о перспективах рынка
Новостройка новостройке рознь. Эксперты – о плюсах и минусах новой недвижимости в Иркутске
Школа для новоселов. Зачем «Грандстрой» открыл образовательный проект
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес