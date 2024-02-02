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Более тысячи тонн снега вывезли из Октябрьского округа Иркутска

Уборку провели в 88 дворах. Об этом рассказали в мэрии.

Комплексная очистка дворов проводится ежедневно. За неделю в нормативное состояние приводят до 40 территорий. Всего в данном округе почти 1700 МКД. Их обслуживают 54 управляющих компаний, около 100 товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов. Основные работы по уборке запланированы на вторую половину февраля и март.

Напомним, что в комитете по управлению Октябрьским округом ведут прием звонков от жителей с сообщениями о работе управляющих организаций, в том числе по содержанию общедомового имущества, по телефону: 52-02-48.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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