Операторов беспилотников готовят в иркутском городском центре «Патриот»

Также в центре появились такие дисциплины как: «Тактическая медицина» и «Основы самообороны». Об этом сообщили в мэрии.

Для обучения управлению БПЛА приобрели 14 специальных комплектов, куда входят ноутбуки, набор инструментов для точных работ, сами квадрокоптеры и все необходимое для них. Воспитанники получают базовые навыки сборки, настройки, эксплуатации и обслуживания дронов.

– Оборудовано два кабинета. Азы пилотирования постигают на симуляторах через установленное на компьютере приложение. Детям интересно, отрасль действительно перспективная. Сейчас занимаются 25 человек. Программа рассчитана на год – 144 учебных часа, – прокомментировал методист центра «Патриот» подполковник Валерий Машанский.

Сделана гоночная трасса. В нее входят ворота, арки в виде колец и посадочная станция. Аудитория оснащена проектором, экраном.