Массовое отправление произошло в Ленинском округе Иркутска

Причиной могла стать некачественная шаурма. Об этом рассказали в мэрии.

12 человек ранее посещали одно заведение в Ленинском округе, госпитализированы 9 взрослых и 2 детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Сейчас они получают медицинскую помощь в больнице.

Мэр Руслан Болотов поручил специалистам комитета по экономике и стратегическому планированию провести проверку точек общественного питания.

Также проверку мест, на которые поступили жалобы от жителей, организовали правоохранительные органы совместно с Роспотребнадзором по Иркутской области.

В обстоятельствах разбираются сотрудники областных ведомств: Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, прокуратуры. Произошедшее взято на контроль СУ СК России по Иркутской области.