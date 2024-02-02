Wildberries и Иркутская область договорились о сотрудничестве

Соглашение подписано сегодня, 2 февраля.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Об установлении партнерских отношений и развитии сотрудничества договорились Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ООО Wildberries Татьяна Бакальчук. Стороны заключили соответствующее соглашение во время рабочей встречи сегодня, 2 февраля. Документ предусматривает вовлечение предпринимателей региона в сферу электронной торговли с использованием цифровых платформ, а также реализацию нового инвестиционного проекта по созданию транспортно-логистического комплекса в перспективе.

– Взаимодействие между Правительством региона и компанией Wildberries имеет большое значение для развития малого и среднего предпринимательства области. Сегодня во время рабочей встречи обсудили совместные проекты, нашли точки соприкосновения. Уверен, что эта работа будет полезна и для предпринимателей региона, и для жителей, а также позволит вывести региональные бренды на международные уровень, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона рассказал, что в Иркутской области по итогам 2023 года число субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 3,3 %, а количество занятых в этой сфере составило 360 тысяч человек, что на 1,5 % больше, чем в 2022 году.

– Иркутская область для нас один из приоритетных регионов, мы давно сотрудничаем с предпринимателями Приангарья. Сейчас на Wildberries зарегистрировано более 9 тысяч предпринимателей Иркутской области, более половины из них активные. Именно поэтому нам необходимо выстроить плотное взаимодействие с руководством региона. Сегодня на встрече с Губернатором Игорем Ивановичем Кобзевым обговорили много интересных проектов, мы намерены выстроить взаимодействие в плане развития образования, спорта, других социальных важных проектов. Уверена, что предприниматели Иркутской области смогут оценить плоды нашей совместной работы уже в ближайшем будущем, – рассказала Татьяна Бакальчук.

Напомним, о строительстве логистического хаба в Иркутске глава Wildberries сообщила еще 10 августа, во время конференции с предпринимателями в иркутском центре «Мой бизнес». Она отметила, что строительство такого крупного объекта, как правило, приводит к росту активности МСП в регионе, росту ВРП и появлению так называемой второй и третьей «волны» бизнеса.

13 января на складе Wildberries в Петербурге произошел крупный пожар, площадь которого составила 70 тыс. кв. метров, ущерб оценивают примерно в 10-11 млрд рублей. Глава Wildberries заявила, что это происшествие «стало огромным испытанием для неё лично и для всей компании». По мнению экспертов, найти замену сгоревшему комплексу проблематично, потому что уровень свободных площадей на складском рынке города близок к нулю.