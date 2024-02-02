В Иркутской области принята стратегию развития трансплантации органов и тканей человека

Директор центра трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова Минздрава России, академик РАН, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России Сергей Готье и Губернатор Приангарья Игорь Кобзев подписали стратегию развития трансплантации органов и тканей человека в Иркутской области до 2028 года.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Стратегия подразумевает совершенствование медицинской деятельности в области донорства и трансплантации органов и тканей человека, а также повышение ее доступности для населения. Основная задача, которая стоит перед медицинскими работниками – снижение смертности от ряда заболеваний, увеличение продолжительности и качества жизни пациентов.

– Медики Приангарья добились хорошего результата в развитии трансплантологии. В прошлом году при поддержке центра Шумакова мы впервые самостоятельно выполнили пересадку сердца – это большая цель, к которой шли несколько лет. Дали старт детской трансплантационной программе. Безусловно, направление трансплантации требует дальнейшего развития. Я благодарен Сергею Владимировичу за поддержку, за сопровождение наших медиков, за возможность полноценно развивать это направление медицины, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Для реализации стратегии в Иркутской области будет оптимизирована система региональных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в области донорства. Также будет отлажена работа по подготовке потенциальных родственных доноров и реципиентов, по организации их диспансерного наблюдения.

Сергей Готье сделал экспертную оценку стратегии, а также отметил качественную работу медиков Приангарья.

– Для развития данного направления в регионах нужны большие квалифицированные команды врачей. В Иркутской области специалистами проведена достойная работа, они смогли поднять это направление медицины на довольно высокий уровень. Безусловно, необходимо и дальше развиваться. Центр Шумакова готов оказать помощь, в том числе в обучении и взаимодействии, - сказал он.

Иркутская область находится на шестом месте по общему количеству трансплантаций в РФ. Всего с 2003 года в Иркутской области выполнено более 300 трансплантаций почек, 80 трансплантаций печени (в том числе, четыре от живого родственного донора, одна из которых – ребенку) и три трансплантации сердца. Стратегия подразумевает к 2028 году по количеству трансплантаций выйти на показатель 101 операции в год, из них 60 операций – трансплантация почки.

В рамках визита в регион специалисты центра посетили Иркутскую городскую клиническую больницу №3. Кроме того, Иркутская областная клиническая больница и центр подписали новое соглашение о сотрудничестве по профилям «хирургия» и «нефрология».

Этапы реализации стратегии специалисты обсудили совместно с главными внештатными специалистами Приангарья на круглом столе.

Напомним, впервые технология трансплантации органов в ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница была внедрена в 2003 году. В 2018 году специалисты выполнили перезагрузку трансплантационной программы и подписали соглашение о сотрудничестве между ИОКБ и центром Шумакова. В 2022 году соглашение о сотрудничестве с центром подписала Ивано-Матренинская детская клиническая больница.