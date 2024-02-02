Названа самая дешевая квартира с видом на Кремль

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали предложение квартир с прямым видом на московский Кремль. В январе 2024 года объем предложения составляет всего 28 единиц.

В январе 2024 года на вторичном рынке недвижимости Москвы экспонируется 28 объектов с прямым видом на Кремль. Объем такого предложения за год сократился на 4 объекта. Так, в январе прошлого года на рынке было 32 такие квартиры. При этом абсолютный максимум был отмечен на рынке в сентябре 2021 года, когда с такой уникальной характеристикой на рынке было 36 квартир.

Доля квартир в продаже с такой характеристикой, как прямой вид на столичный Кремль в январе 2024 года составляет менее одной десятой процента, а именно 0,06%. Год назад доля таких квартир в продаже относительно общего числа предложений на вторичном рынке была на уровне 0,08%.

На данный момент самый бюджетный вариант с прямым видом на Кремль в Москве продаётся за 28 млн рублей. В рамках такого бюджета в столице можно приобрести 2-комнатную квартиру площадью 56 кв. м., которая располагается в ЮАО. Сам лот находится на 28 этаже 46-этажного здания.

Наиболее дорогая квартира с прямым видом на Кремль сегодня продаётся в столице за 3,2 млрд рублей. Объект располагается в Пресненском районе столице. Общая площадь квартиры составляет 960 кв. м.

Самая близкая квартира к Кремлю и с прямым видом на него сегодня располагается всего 269 метрах по прямой. Объект площадью 142 кв. м. находится в районе Якиманка. Его общая стоимость составляет 219 млн рублей. В рамках этого бюджета можно приобрести 3-комнатный объект на Софийской набережной.