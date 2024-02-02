Промышленное в России производство выросло на 3,5% в реальном выражении

Результат был близок к ожиданиям рынка и нашим прогнозам. Об этом пишут аналитики ПСБ.

В декабре рост промышленности замедлился (до 2,7% г/г с 4,5% г/г за ноябрь), на фоне усиления эффекта высокой статистической базы во многих отраслях обработки, которая продолжала выступать основным драйвером.

Очищенный от сезонности и календарного фактора индекс промышленного производства в декабре не изменился. Впрочем, это неплохо, на фоне устойчиво высокой деловой активности в лидирующем секторе (в декабре PMI обработки 54,6 п. – максимум за 7 лет) и рекордной загрузки производственных мощностей (в 4 кв. 78,4%, что около исторического максимума – 78,6%, по опросам ЦБ).

Драйвером роста промышленного производства последние четыре года остается обработка (около 2/3 промышленности). С 2019 года физические объемы производства продукции обрабатывающей промышленности выросли почти на 17%. Причем, рост обработки в 2023г. был сопоставим с уровнем постковидного 2021г. (7,5% и 7,4%, соответственно).

Ограничивало расширение промышленности в минувшем году, в основном, снижение добычи полезных ископаемых.

Рост обрабатывающей промышленности в 2023 году реализовался за счет выпуска продукции ОПК и расширения внутреннего гражданского спроса (инвестиционный спрос и конечное потребление и т.д.). В декабре рост обработки был минимальным с февраля 2023 года, когда началось активное восстановление выпуска, после просадки 2022 года.

Многие отрасли обработки к концу года снизили темпы роста производства, и даже фиксировали локальное снижение объемов выпуска продукции, на фоне завершения восстановительного роста и постепенного усиления эффекта высокой статистической базы.

Устойчивый рост показывали наиболее пострадавшие в кризис отрасли обработки, а также отрасли связанные с производством продукции ОПК (машиностроение, металлообработка и т.д.). Также следует отметить ориентированные на внутренний конечный спрос и замещение импорта производства: лекарств, мебели и пищевой промышленности.

Добыча полезных ископаемых (около ј промышленности) в декабре снизилась практически по всем основным сегментам. Рост наблюдался только в секторе услуг по добыче полезных ископаемых (+11,3% г/г и +1% за год), где активно реализуются процессы замещения импорта.

Добыча угля в декабре снизилась на 6,5% г/г, но сохранила рост по итогам года (+1,1%). Очень сильно просела добыча прочих полезных ископаемых (-14,5% г/г за декабрь и -3,7% за год). В минусе осталась добыча металлических руд (-3,6% г/г и -2,1% за год). Данные по нефтегазовому сектору остаются закрытыми.

Энергетика в декабре показала неплохой рост (+1,6% г/г и +0,2 за год), за счет наращивания выработки электроэнергии атомными- и гидроэлектростанциями (+6,3% г/г и +12,8% г/г, соответственно). Водообеспечение, куда также включена деятельность по экологии и управлению отходами, в декабре заметно расширило деятельность, но по итогам года осталось в минусе (+5,4% г/г и -2,5%, соответственно).

Вывод. Рост промышленности в краткосрочной перспективе, вероятно, стабилизируется в районе +2% и может продолжить торможение во 2 и 3 кварталах. Основными факторами поддержки роста в 2024 г. (прогноз по году +1,8%) останутся внутренние триггеры: рост госрасходов на оборону, а также дальнейшее расширение внутреннего гражданского спроса (инвестиционного и конечного). Они обеспечат опережающую динамику обрабатывающей промышленности. Стагнация в добывающем сегменте может сохранится.

Со стороны производственного сектора оснований для изменения прогноза динамики реального ВВП на 2024 год пока нет (+1,2% г/г).