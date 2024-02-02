Объем предложения на первичном рынке элитной загородной жилой недвижимости Московского региона снизился на 24%

Аналитики консалтинговой компании NF Group подвели итоги 2023 года на рынке элитной загородной недвижимости Московского региона. По сравнению с 2022 годом в 2023 году на первичный рынок вышло на 33% меньше новых коттеджных поселков. Всего экспонируется порядка 570 лотов на первичном рынке против 749 лотов годом ранее. Количество участков в общем объеме предложения первичного рынка уменьшилось на 26% за год. За год на 41% снизился объем предложения таунхаусов. При этом количество сделок на рынке элитной загородной жилой недвижимости за 2023 год в 1,8 раза выше показателя 2022 года.

В IV квартале 2023 года на рынок элитной загородной недвижимости вышел новый коттеджный поселок «Залесье» от компании «ИЗБА Девелопмент» (входит в ГК «АФК Система») с предложением коттеджей с отделкой. Поселок расположен на Новорижском направлении, на удалении порядка 90 км от МКАД. Его жителям будет доступна инфраструктура отеля Cosmos Collection Izumrudny Les. Также стартовали продажи коттеджей в III очереди проекта «Маслово Forest Club» компании «Галс-Девелопмент».

Значимым событием для рынка загородной недвижимости во II полугодии 2023 года стало открытие проспекта Багратиона – новой платной дороги, соединяющей Москва-Сити и 56-й км МКАД.

Эта дорога является продолжением Северного обхода Одинцово и позволяет доехать от Москва-Сити до МКАД за 10 минут. Открытие данного участка существенно улучшило доступность загородной жилой недвижимости на левой стороне Рублево-Успенского направления, а также на Минском и Киевском направлениях.

Основной объем нового предложения первичного загородного рынка в последние два года по-прежнему представлен участками без обязательного подряда на строительство в крупных проектах на Новорижском шоссе (VISION, Millenium Park и CRYSTAL ISTRA). Суммарно с начала 2023 года на первичном загородном элитном рынке появилось четыре новых проекта, еще в одном были открыты продажи новой очереди. При этом в 2022 году на рынок вышло в 1,5 раза больше новых коттеджных поселков.

По итогам 2023 года на первичном рынке экспонируется порядка 570 лотов против 749 лотов годом ранее. В первичном предложении по-прежнему доминируют участки без обязательного подряда на строительство: в сумме на конец 2023 года на них приходится 67% всего первичного предложения, коттеджи и таунхаусы составляют 24% и 9% соответственно. Количество участков в общем объеме предложения первичного рынка уменьшилось на 26% за год. Также за год на 41% снизилось количество выставленных на продажу таунхаусов.

На вторичном рынке элитной загородной недвижимости по итогам 2023 года экспонируется порядка 1 740 лотов, на 6% меньше показателя на конец 2022 года. На вторичном рынке традиционно доминирует предложение коттеджей (81%), на таунхаусы и земельные участки приходится 5% и 14% соответственно. По всем форматам лотов объем предложения снизился на 6-8% за год.

Основной объем предложения элитной загородной недвижимости традиционно сосредоточен на Новорижском и Рублево-Успенском шоссе.

За счет пополнения рынка новыми более дорогими лотами за год средний бюджет предложения коттеджей на первичном рынке увеличился почти на треть. Средняя стоимость предложения таунхаусов увеличилась на 15%. Средняя цена предложения сотки земли увеличилась на 16%.

На вторичном рынке средний бюджет предложения коттеджей вырос на 44%, а средняя цена сотки земли – на 52%. Увеличение стоимости произошло в том числе за счет выхода нового более дорогого предложения, а также за счет роста курса валют: на вторичном рынке доля предложений, выставленных в валюте, по-прежнему высока и составляет 34%, тогда как доля первичного предложения, экспонирующегося в долларах, составляет 13%.

На первичном элитном загородном рынке суммарно за 2023 год было заключено около 280 сделок, что в 1,8 раз превышает объем спроса 2022 года. При этом за IV квартал 2023 года было продано 80 лотов. Активным спросом в 2023 году пользовались проекты-новинки, половина сделок пришлась на доминирующие в предложении участки без подряда.

«Прошедший год стал довольно успешным для рынка элитной загородной жилой недвижимости: спрос сохранялся на высоком уровне, пополнение рынка новыми проектами позволило удвоить количество сделок. Тем не менее, за прошедший год динамика выхода новых проектов несколько снизилась, и в целом сформированный за долгие годы стагнации дефицит качественного первичного предложения все еще не восполнен. Во-первых, мы наблюдаем замедление темпов строительства, вызванное увеличившимися издержками на строительные материалы и трудовые ресурсы. Во-вторых, повышенный интерес к качеству жилья и инфраструктуры со стороны покупателей приводит к более длительному периоду разработки новых проектов, чтобы соответствовать этим высоким стандартам», – Татьяна Алексеева, директор департамента загородной недвижимости NF Group.