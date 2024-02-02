Улицу 25-го Октября капитально обновят в Иркутске

В Иркутске выполнят ремонт улицы 25-го Октября – планируется капитально обновить проезжую часть и тротуары. Работы на участке от Советской до Пискунова приведут в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», рассказали в мэрии.

Запланирован демонтаж старых покрытий, бордюров и ограждений. Затем подрядчик приступит к высотному регулированию положения крышек колодцев и восстановлению дорожной одежды. В два слоя будет уложено новое асфальтобетонное покрытие проезжей части.

После планируется установка новых бордюров и ограждений, установка дорожных знаков и светофоров, искусственных дорожных неровностей, нанесение разметки.

Подрядчик модернизирует и освещение: установит опоры и светильники с люминесцентными лампами. Методом гидропосева высадит газоны. Предусмотрено компенсационное озеленение вдоль улицы.

Компанию, которая проведет ремонт, определят по результатам открытого конкурса.