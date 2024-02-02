В Иркутске приостановили работу шаурменной, в которой отравились горожане

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области приостановили работу заведения общепита, после употребления продуктов в котором произошло массовое отравления. Об этом рассказали в ведомстве.

«В деятельности кафе выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства, в настоящий момент его работа приостановлена, материалы переданы в суд», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Там также добавили, что все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением в пищу шаурмы, приобретенной в указанном кафе. В настоящее время установлено 11 случаев отравления – у людей острая кишечная инфекция.

Специалистами ведомства уже отобраны пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов на территории организации общепита для лабораторных исследований.