Прошедшая неделя на российском рынке акций продемонстрировала небольшой рост

Индекс МосБиржи закрылся около отметок 3220, прибавив за неделю около +2%, а валютный индекс РТС поднялся на +0,6%. Рубль потерял -1,5%, в пятницу стоимость доллара превышала 91 руб. Об этом рассказал Александр Власенко, портфельный управляющий «РСХБ Управление Активами».

Рынок в конце недели почувствовал поддержку от ослабления рубля на фоне падающей нефти. Котировки нефти марки BRENT в пятницу торговались около отметки в $78. Несмотря на слабость нефти, рынок российских акций вел себя стабильно.

На следующей неделе мы ожидаем консолидации на российском рынке акций на фоне взаимно противоположных факторов рубля и нефти, в равной степени влияющих на динамику основных компаний, входящих в индекс МосБиржи. Лучше рынка будет вести себя сектор золотодобывающих компаний, мы отмечаем начало растущей тенденции по золоту на мировых рынках.