ПСБ предложил вклад в юанях с доходностью до 4% годовых

ПСБ увеличил ставку по вкладу в китайских юанях до 4% годовых. Ее получают клиенты, которые открывают вклад «В юанях» на три года. При размещении средств на два года ставка составит 3,5% годовых, на срок от одного года – 3,6%, на срок 6 месяцев – 3,4%*. Минимальная сумма размещения – 10 тысяч китайских юаней (курс на открытии торгов 1 февраля – 12,51 рублей/юань).

«Интерес россиян к дружественным валютам, и первую очередь к юаню, существенно возрос – вкладчики все активнее используют китайскую валюту для диверсификации сбережений. Отвечая на этот запрос, мы повысили гибкость линейки юаневых вкладов и увеличили ставки на всех сроках размещения. В этом году мы ожидаем рост стоимости юаня относительно других валют и считаем, что сейчас наиболее подходящее время для открытия вклада в китайской валюте», – отметил Марат Муллагалиев, вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ.

Открыть вклад в юанях можно в безналичной форме в мобильном и интернет-банке или в отделении ПСБ. Для розничных клиентов при объеме операции от 1 млн рублей действуют льготные курсы безналичной конвертации юаней, доступные в офисах банка в будние дни в часы основных торгов на валютной секции Московской биржи.