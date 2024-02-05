ПСБ предложил вклад в юанях с доходностью до 4% годовых

ПСБ увеличил ставку по вкладу в китайских юанях до 4% годовых. Ее получают клиенты, которые открывают вклад «В юанях» на три года. При размещении средств на два года ставка составит 3,5% годовых, на срок от одного года – 3,6%, на срок 6 месяцев – 3,4%*. Минимальная сумма размещения – 10 тысяч китайских юаней (курс на открытии торгов 1 февраля – 12,51 рублей/юань).
«Интерес россиян к дружественным валютам, и первую очередь к юаню, существенно возрос – вкладчики все активнее используют китайскую валюту для диверсификации сбережений. Отвечая на этот запрос, мы повысили гибкость линейки юаневых вкладов и увеличили ставки на всех сроках размещения. В этом году мы ожидаем рост стоимости юаня относительно других валют и считаем, что сейчас наиболее подходящее время для открытия вклада в китайской валюте», – отметил Марат Муллагалиев, вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ.
Открыть вклад в юанях можно в безналичной форме в мобильном и интернет-банке или в отделении ПСБ. Для розничных клиентов при объеме операции от 1 млн рублей действуют льготные курсы безналичной конвертации юаней, доступные в офисах банка в будние дни в часы основных торгов на валютной секции Московской биржи.
*Условия привлечения срочного банковского вклада «В юанях»: валюта вклада – китайские юани. Срок вклада: 91, 181, 367, 547, 731 и 1 098 дней. Порядок внесения вклада: безналичным путем (перечислением с текущего счета). Режим работы вклада: непополняемый; расходные операции не допускаются; пролонгируемый неограниченное количество раз. Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. Ставка по срочному банковскому вкладу «В юанях» с 01.02.2024 года. Сумма вклада: от 10 000 юаней, срок вклада – 91 день, годовая процентная ставка – 3%; срок вклада – 181 день, годовая процентная ставка – 3,4%; срок вклада – 367 дней, годовая процентная ставка – 3,6%; срок вклада – 547 дней, годовая процентная ставка – 3,3%; срок вклада – 731 день, годовая процентная ставка – 3,5%; срок вклада – 1 098 дней, годовая процентная ставка – 4%. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Промсвязьбанк», в интернет и мобильном банке при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Вклад не может быть открыт в пользу третьих лиц. Полные условия – на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 ЦБ.