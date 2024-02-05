Названа средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке жилья в России

Рынок ведет себя иначе, чем в периоды высоких ставок по ипотеке прошлых лет. Об этом «Известиям» рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России за месяц выросла еще на 0,7%, превысив 121 тыс. рублей.

Сейчас рынок реагирует на снижение доступности ипотеки на готовое жилье, наоборот, продолжающимся ростом цен. По словам Иванова, это может быть связано с «ценовым» разрывом между готовым жильем и новостройками — собственники не готовы продавать свою недвижимость дешевле, поскольку переживают, что не смогут найти подходящий вариант нового жилья или при дисконте им просто не хватит полученных денег на ремонт в новой квартире.

«Самый правильный вариант сейчас – это ориентироваться на срок продажи. Если есть смысл в срочной продаже объекта, торг с покупателем неизбежен», – посоветовал Иванов.

Напомним, что с 1 января 2024 года изменилась кадастровая стоимость зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, расположенных на территории Иркутской области. Сведения изменились в связи с проведением на территории региона в 2023 году государственной кадастровой оценки. По-новому были оценены 1 613 507 объектов недвижимости. Работы по государственной кадастровой оценке были проведены ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки», сообщает пресс-служба Управления Росреестра Иркутской области.

Получить актуальные сведения о кадастровой стоимости недвижимости можно на сайте Росреестра, воспользовавшись электронными сервисами «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», «Публичная кадастровая карта». Выписку можно получить через личный кабинет правообладателя на официальном сайте Росреестра или на портале Госуслуг.