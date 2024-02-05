В Иркутской области ввели рекордные 1,49 млн кв.метров жилья

В 2023 году объемы ввода увеличились на 19%.

Иркутская область продемонстрировала рекордные темпы строительства жилья. В 2023 году введено в строй 1,49 млн кв. метров, что на 19,1% больше, чем год назад, сообщает Иркутсксстат.

– Объем жилищного строительства в регионе приближается к историческому максимуму 1989 года, когда было введёно 1,65 млн кв. метров, – говорится в сообщении ведомства.

При этом население по-прежнему строит больше девелоперов. Так, население в 2023 году за свой счет и с помощью кредитов построило 1,016 млн кв. метров жилья. Таким образом, доля индивидуально жилищного строительства выросла до 68,2%. Застройщики ввели в 2023 году 474 тыс. кв. метров, их доля составила 31,8%.

Напомним, что цены на недвижимость в Иркутске в 2023 году ощутимо выросли. Так, средние цены на новостройки в Иркутске по итогам 2023 года выросли на 12%, до 133 тысяч рублей за квадрат, на вторичном рынке – на 7%, до 116 тысяч рублей за квадрат. Рост цен на недвижимость отмечен во всех регионах России. В целом по стране новостройки за 2023 год подорожали на 15% – в среднем до 126 тысяч рублей за квадратный метр, вторичное жилье – почти на 14%, до 109 тысяч рублей за квадратный метр.