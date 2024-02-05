Альфа-Банк получил 118 млрд рублей чистой прибыли по итогам 2023 года

Альфа-Банк сообщает предварительные финансовые результаты по РСБУ за 12 месяцев 2023 года. Чистая прибыль банка составила 118 млрд рублей.

Банк демонстрирует рекордный рост клиентской базы – впервые число розничных клиентов превысило 30 млн — за год рост более чем на 4,6 млн человек. Число клиентов малого и среднего бизнеса увеличилось почти на четверть и достигло 1,6 млн.

Активы Альфа-Банка за 12 месяцев 2023 года выросли на 45%. Чистые процентные доходы увеличились на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года за счет развития кредитования во всех направлениях бизнеса. Объем корпоративных кредитов вырос на 51%, в том числе благодаря развитию кредитования МСБ. Портфель розничных кредитов поднялся на 40%. Депозитный портфель банка увеличился на 46% с начала года за счет роста как объема средств физических лиц на 53%, так и юридических лиц на 40%.

«По итогам 2023 года Альфа-Банк показал значительный рост не только в чистой прибыли, но и в клиентской базе. Как и обещали, мы провели активную экспансию Phygital-отделений в регионы, в том числе, в небольшие города. Сейчас по всей стране уже 700 наших новейших отделений, и ещё несколько сотен откроется в новом году. В Phygital-офисах клиенты получают и теплое человеческое общение, и качественные цифровые сервисы. Наши цифровые решения продолжают занимать первые строки рейтингов Markswebb с еще большим отрывом от конкурентов. Такой рост и развитие стали возможны прежде всего благодаря слаженной работе всей команды. В 2023 году Альфа-Банк стал лидером всех главных рейтингов среди лучших работодателей России. Мы продолжаем активно инвестировать в технологии, в сервис и в людей», — рассказал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.