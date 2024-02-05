Ингосстрах Банк в феврале начисляет повышенный кешбэк в категории «Аптеки»

В феврале 2024 года в программе лояльности «Ингосстрах Бонус» категорией повышенных начислений являются «Аптеки».

Кешбэк ингорублями начисляется при оплате картой в магазинах и предприятиях по всему миру, в том числе в интернете с МСС 5122, 5292, 5295, 5912.



– Расплачивайтесь вашей премиальной или стандартной картой и получайте: - 5% ингорублями от суммы покупок, – говорится в сообщении банка.