ПСБ: российские компании становятся полноправными субъектами демографической политики

Ольга Ерёменко, вице-президент - руководитель Центра корпоративной социальной ответственности ПСБ, выступила на заседании«Корпоративная семейная политика 2024: новые эффективные меры», открывшем серию встреч, приуроченных к году семьи. В своем выступлении Ольга Ерёменко рассказала о социальной ответственности ПСБ в области поддержки материнства, отцовства и детства, а также представила практики корпоративной демографической политики.

«В демографической политике существует несколько уровней. В достижении ее целей участвует государство, общественные институты, бизнес, граждане. При этом российские компании становятся полноправными субъектами демографической политики, через программы социальной ответственности обеспечивают адресность и целевой характер поддержки работников, имеющих семьи. Активное участие в этой работе – важная социальная миссия ПСБ», – отметила Ольга Ерёменко.

Она в частности рассказала о социальном пакете ПСБ, в рамках которого сотрудник может приобрести для себя или членов своей семьи расширенное медицинское страхование, включающее сопровождение беременности и родов, помощь педиатров и неонатологов, или возместить стоимость частных детских садов и услуги няни. Кроме того, ПСБ выплачивает работникам единовременную материальную помощь в связи с рождением или усыновлением (удочерением) ребенка, оказывает материальную поддержку семьям работников с детьми с инвалидностью. В настоящее время банк прорабатывает возможность организации детских групп при офисах, где сотрудники смогут на определенное время оставлять своих детей.

Ольга Ерёменко также рассказала о приоритетном направлении добровольческой деятельности ПСБ - семейном волонтерстве. Привлечение членов семей работников к участию в волонтерских активностях банка заметно вырастило интерес к таким мероприятиям среди сотрудников в целом. В завершение выступления Ольга Ерёменко подчеркнула важность просветительской деятельности бизнеса и работы с молодежью – в рамках года семьи ПСБ проведет ряд мероприятий, посвященных теме семейных ценностей для студентов российских ВУЗов.

В дискуссии также приняли участие представители ВЦИОМ, «Норникель», «Новард», BGP Litigation. Участники обсудили вопросы поиска баланса семьи и работы, лучшие практики по реализации корпоративной семейной политики и новые программы поддержки семей, направленные на гармонизацию профессиональных и семейных ролей сотрудников.