Где в Иркутской области строят больше всех?

Рейтинг по объёмам введенного жилья возглавляет далеко не Иркутск.

Тройку лидеров по объемам ввода жилья возглавляет Иркутский район, который находится вблизи областного центра и где традиционно строится много индивидуального жилья. В 2023 году в Иркутском районе введено 754 тыс. кв. метров, то есть половина от всего жилья в регионе (1, 49 млн кв. метров). На втором месте рейтинга находится Иркутск, на третьем – Шелеховский район.

ТОП-5 районов в Иркутской области по объему ввода жилья, 2023 год

Иркутский район ( 754 тыс. кв. метров) Иркутск ( 365 тыс. кв. метров) Шелеховский район ( 61 тыс. кв. метров) Ангарский городской округ ( 57 тыс. кв. метров) Тайшетский район ( 26 тыс. кв. метров)

ТОП-5 районов в Иркутской области по объему ввода жилья на 1000 жителей, 2023 год

Рейтинг районов по объемам ввода жилья на 1000 жителей выглядит иначе. В топ-5 вошли Ольхонский район и в Свирск, где Иркутскстат зафиксировал повышенную строительную активность.

Иркутский район ( 4 557 кв. м. на человека), Ольхонский район (1 153 кв.м. на человека) Шелеховский район (964 кв.м. на человека) Иркутск (598 кв.м. на человека) Свирск (535 кв.м. на человека)

Напомним, что Иркутская область продемонстрировала рекордные темпы строительства жилья. В 2023 году введено в строй 1,49 млн кв. метров, что на 19,1% больше, чем год назад. Объемы жилищного строительства в регионе приблизились к историческому максимуму 1989 года, когда было введёно 1,65 млн кв. метров.