Где в Иркутской области строят больше всех?

Рейтинг по объёмам введенного жилья возглавляет далеко не Иркутск.
Тройку лидеров по объемам ввода жилья возглавляет Иркутский район, который находится вблизи областного центра и где традиционно строится много индивидуального жилья. В 2023 году в Иркутском районе введено 754 тыс. кв. метров, то есть половина от всего жилья в регионе (1, 49 млн кв. метров). На втором месте рейтинга находится Иркутск, на третьем – Шелеховский район.
ТОП-5 районов в Иркутской области по объему ввода жилья, 2023 год
- Иркутский район ( 754 тыс. кв. метров)
- Иркутск ( 365 тыс. кв. метров)
- Шелеховский район ( 61 тыс. кв. метров)
- Ангарский городской округ ( 57 тыс. кв. метров)
- Тайшетский район ( 26 тыс. кв. метров)
ТОП-5 районов в Иркутской области по объему ввода жилья на 1000 жителей, 2023 год
Рейтинг районов по объемам ввода жилья на 1000 жителей выглядит иначе. В топ-5 вошли Ольхонский район и в Свирск, где Иркутскстат зафиксировал повышенную строительную активность.
- Иркутский район ( 4 557 кв. м. на человека),
- Ольхонский район (1 153 кв.м. на человека)
- Шелеховский район (964 кв.м. на человека)
- Иркутск (598 кв.м. на человека)
- Свирск (535 кв.м. на человека)
Напомним, что Иркутская область продемонстрировала рекордные темпы строительства жилья. В 2023 году введено в строй 1,49 млн кв. метров, что на 19,1% больше, чем год назад. Объемы жилищного строительства в регионе приблизились к историческому максимуму 1989 года, когда было введёно 1,65 млн кв. метров.