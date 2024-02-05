46 место заняла Иркутская область по объему банковских вкладов

Объем вклада на душу населения составил 209,2 тыс. рублей. Данные приводит РИА Новости.

Место Регион Объем вклада на душу населения (в тыс. руб.) Изменение за 2023 год 20 Новосибирская область 291,1 +31,8% 41 Красноярский край 216,9 +18,7% 46 Иркутская область 209,2 +19,7% 73 Республика Бурятия 144,2 +38,6%

В целом регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными субъектами РФ. Состав первой десятки за прошедший год не поменялся, хотя перестановки мест внутри ТОП-10 были. В частности, Чукотский автономный округ потерял ряд позиций из-за слабых темпов роста, а Мурманская область поднялась на пару позиций в рейтинге.

Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения – в Республике Ингушетия (22,1 тысячи рублей на человека). Схожий результат в Чеченской Республике (27,6 тысячи рублей). Аналитики отмечают, что в последние несколько лет эти республики показывали очень заметный прирост вкладов, а порой даже демонстрировали рекордную динамику.