46 место заняла Иркутская область по объему банковских вкладов

Объем вклада на душу населения составил 209,2 тыс. рублей. Данные приводит РИА Новости.
|
Место
|
Регион
|
Объем вклада на душу населения (в тыс. руб.)
|
Изменение за 2023 год
|
20
|
Новосибирская область
|
291,1
|
+31,8%
|
41
|
Красноярский край
|
216,9
|
+18,7%
|
46
|
Иркутская область
|
209,2
|
+19,7%
|
73
|
Республика Бурятия
|
144,2
|
+38,6%
В целом регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными субъектами РФ. Состав первой десятки за прошедший год не поменялся, хотя перестановки мест внутри ТОП-10 были. В частности, Чукотский автономный округ потерял ряд позиций из-за слабых темпов роста, а Мурманская область поднялась на пару позиций в рейтинге.
Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения – в Республике Ингушетия (22,1 тысячи рублей на человека). Схожий результат в Чеченской Республике (27,6 тысячи рублей). Аналитики отмечают, что в последние несколько лет эти республики показывали очень заметный прирост вкладов, а порой даже демонстрировали рекордную динамику.