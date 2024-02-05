Женщины с зарплатой от 100 тыс. рублей не хотят становиться домохозяйками

Женщины, чьи мужья зарабатывают достаточно, чтобы в одиночку содержать семью, мечтают стать домохозяйками в 2 раза реже тех, чьи мужья зарабатывают меньше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие состоящие в браке россияне из всех округов страны.

6 из 10 замужних россиянок считают, что доходов их мужей недостаточно, чтобы содержать семью в одиночку. 31% из них готовы отказаться от карьеры и стать домохозяйкой, если доходы мужа вырастут и их будет хватать на нужды домочадцев.

23% женщин назвали зарплаты своих мужей достаточно высокими, чтобы в одиночку содержать семью. Однако стать домохозяйкой согласилась бы лишь каждая седьмая из них, это в 2 раза меньше, чем среди россиянок, чьи супруги зарабатывают недостаточно.

Мечтами посвятить себя дому и семье чаще делились россиянки с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (34% среди тех, чьи мужья не смогут содержать семью, работая в одиночку, и 18% среди женщин, чьи вторые половины получают хорошую зарплату). Женщины с доходом от 100 тыс. руб. не хотят погрязнуть в быту. Готовность отказаться от карьеры в пользу бытовых и семейных забот женщины моложе 34 лет выражают реже тех, кто старше.

26% состоящих в браке мужчин готовы оставить карьеру и стать домохозяином, если доходов жены будет хватать на обеспечение семьи. Такая перспектива привлекает респондентов в возрасте от 35 до 44 лет (30%) чаще более молодых и более зрелых мужчин.

Больше всего желающих остаться на хозяйстве – среди россиян с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (31%). Мужчины с доходом от 100 тыс. рублей против того, чтобы заниматься только домашним хозяйством в ущерб карьере.

За 4 года женщин, готовых отказаться от работы и посвятить себя домашнему хозяйству, стало чуть больше как среди тех, чьи мужья зарабатывают недостаточно для содержания семьи, так и среди тех, чьи мужья имеют хороший уровень дохода. Число мужчин, желающих стать домохозяином, не меняется.