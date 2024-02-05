Налог на доход с длинных вкладов могут отменить в России

Отмену сборов поддерживает Минфин и банки, заявил «Известиям» зампред Совфеда Николай Журавлев.

В Совфеде поддержали отмену налога на доход по вкладам от трех лет. Перспективы запуска безотзывных депозитов пока не ясны – участники процесса еще не пришли к согласию, сообщил «Известиям» заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев. Поэтому стимулировать долгосрочные вложения граждан за счет отмены налога на проценты по депозитам от трех лет было бы правильной идеей, заявил он.

Из-за высокой ключевой ставки сейчас крайне мало длинных вкладов – банки предлагают высокие проценты по коротким продуктам. Однако в долгосрочной перспективе это правильный стимул, считает Николай Журавлев.

Для расчета необлагаемой налогом суммы нужно умножить 1 млн рублей на максимальное значение ключевой в течение года, когда были получены проценты. Однако учитывается максимальная величина ставки ЦБ лишь на начало каждого месяца. С дохода выше этого уровня придется заплатить НДФЛ 13%, если же поступления окажутся более 5 млн рублей – 15%.

По данным ВТБ, со второго полугодия 2023 года розничные клиенты начали «удлинять» сроки своих пассивов. Если в начале года почти 60% рублевых вкладов в ВТБ были размещены на срок шесть месяцев, то к концу года их доля снизилась до 34%. Одновременно вырос интерес к долгосрочным продуктам: за год доля трехлетних депозитов увеличилась с 5 до 25%. Ранее ВТБ заявил о рекордном спросе россиян на сбережения в последний месяц 2023 года.

В декабре портфель рублевых средств розничных клиентов банка увеличился почти на 550 млрд рублей. Результат более чем на 80% превысил итоги ноября и стал для ВТБ максимальным за отдельный месяц не только в 2023 году, но и за все время работы банка. Общий объем портфеля рублевых средств физлиц ВТБ (вклады, текущие и накопительные счета) превысил 6,2 трлн рублей, увеличившись за год на 35%. Основным драйвером выступили рублевые счета до востребования, в первую очередь – накопительные.