Когда индекс Мосбиржи превысит 4000 пунктов

Российский фондовый рынок продолжил рост в начале февраля, индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3200 пунктов. Что будет дальше с рынком с фундаментальной точки зрения? И стоит ли ждать существенный рост в этом году?

– Потенциал составляет как минимум 25% от текущих уровней, цель по индексу Мосбиржи – выше 4000 пунктов. Но, по сути, речь идёт о восстановлении рынка до уровня 2021 года, – подчеркивает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин в еженедельном выпуске "Без плохих новостей".

Он отмечает, за всю историю российского рынка было три кризиса – 1998, 2008, 2022, когда рынок падал на 90%, 75% и 50% соответственно. После двух первых падений рынок восстанавливался от минимальных значений больше двух лет. Если история повторится, то индекс Мосбиржи выше 4000 будет только в 2025 году.

– Сейчас капитализация российского рынка составляет примерно 55 трлн рублей, и это всего лишь треть от ВВП России, – рассуждает Максим Шеин. – И даже, если мы добавим акции компаний, которые не торгуются на рынке, то это даст ещё 25 трлн рублей капитализации. Отношение к ВВП будет всё равно низким, чуть менее 50%. Очевидно, что равняться на США, Японию или даже Китай не имеет смысла, но например, Бразилию, Индонезию, Испанию и Индию – можно использовать как некоторые ориентиры. Среднее значение показателя для этих стран составляет 64%. И если так, то капитализация нашего рынка должна быть на 30-80% выше текущих уровней.

А дальше российский рынок упирается в факторы, которые мешают реализовать этот потенциал. Главный из них сейчас – это снижение процентных ставок.

– Средняя отдача на инвестированный капитал (ROIC) для наших компаний составляет 16% и это означает, что при текущей ключевой ставке они не получают экономические прибыли. Участники рынка ждут, что ЦБ начнёт понижать ставки не ранее второго полугодия, поэтому логично, что диапазон 3000—3300 по индексу Мосбиржи сохранится до лета. Те же сроки, кстати, даёт и ещё один фактор роста – это приход новых денег от дивидендов и с фондов денежного рынка. Если смотреть по техническому анализу, то, скорее всего, в ближайшее время мы увидим небольшое снижение на российском рынке, – резюмирует Максим Шеин.