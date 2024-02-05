Названа разница стоимости между вторичными и первичными квартирами Москвы

Эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» проанализировали предложение 1-комнатных квартир на вторичном и первичном рынке столицы и выяснили, как различаются цены на готовые квартиры и те, что будут сданы в 2024 году.

В январе 2024 года минимальная средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке жилья Москвы площадью 35 кв. м. составляет 8,41 млн рублей. Минимальная стоимость аналогичной квартиры по площади на первичном рынке столицы, но со сдачей в этом году или в уже сданном доме составляет 12,62 млн рублей.

Самая значительная разница минимальных цен между одинаковыми квартирами на первичном и вторичном рынках жилья Москвы отмечена в СВАО. В этом округе минимальная цена покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 8,9 млн рублей, а на первичном рынке квартира этой же площади обойдется в 20 млн рублей.

Также значительная разница цен отмечена в ЗАО Москвы, где разница между самой дешёвой вторичной однокомнатной квартирой и минимальной ценой на первичном рынке за 35-метровую квартиру составляет 5,91 млн рублей. Так, вторичка продаётся за 9,39 млн рублей, а новостройка – за 15,3 млн рублей.

Наименее значительная разница между самой дешевой вторичной однокомнатной квартирой и первичной однокомнатной квартирой площадью 35 кв. м. зафиксирована в САО столицы. Здесь разница составляет всего 600 тыс. рублей. Так, на вторичном рынке самый бюджетный вариант предлагается за 8,4 млн рублей, а на первичном – за 9 млн рублей.