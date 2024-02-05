Аэропорт Иркутска стал первым в стране по темпам прироста пассажиропотока в 2023 году

Иркутский аэропорт показал максимальный прирост трафика (+44%) среди российских авиаузлов. Прежде всего, рост связан с развитием внутреннего туризма.

Как пишет РБК, самый большой прирост показали аэропорты Казани и Иркутска (29 и 44% соответственно). По абсолютным показателям крупнейшими аэропортами страны по-прежнему являются Шереметьево (36,6 млн человек), Пулково (20,4 млн), Домодедово (19,9 млн)..

Пассажиропоток аэропорта Иркутска в 2023 году составил рекордные 3,787 млн человек, в 2022 году показатель достиг 2,63 млн человек. «Рост пассажиропотока, в первую очередь, произошел за счет развития внутреннего туризма. Люди летят на Байкал. Маршрутная сеть внутренних авиалиний и так была обширной. В прошлом году появились новые направления, а у существующих рейсов выросла периодичность», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Напомним, что в конце декабря губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о подготовке соглашения о передаче регионального авиаузла в федеральную собственность. По мнению главы региона, «это позволит усилить финансирование проекта по строительству нового пассажирского терминала в Иркутске средствами из госказны». Кроме того, смена собственника аэровокзального комплекса сделает более реальными перспективы строительства нового аэропорта за пределами Иркутска.