Названы самые большие квартиры к востоку от Урала

Две из них расположены в Иркутской области.

В сибирских новостройках сосредоточено порядка 1,1 тыс. квартир и апартаментов с метражом 100+. Примерно половина от этого количества приходится на долю Новосибирска с его ближайших предместий (Краснообск, Кольцово и др.). Красноярский рынок содержит 22% всей выборки, омский – еще 10%. В остальных регионах соответствующий тип недвижимости представлен 40-80 объектами.

Эксперты Циан составили рейтинг из десяти локаций на территории Сибирского федерального округа, где продается жилье с нестандартным метражом. Места в нем распределены, исходя из площади самой большой квартиры на местной витрине. Первые две строчки ожидаемо достались Новосибирску (максимум – 352,48 кв. м) и Красноярску (максимум – 266,30 кв. м). При этом за пределами топ-10 оказался Новокузнецк, где габариты первичного жилья ограничивается 108,4 кв. м.

1 место. Новосибирск

342,58 кв. м / 40,31 млн рублей

ЖК «Мылзавод» / ввод в эксплуатацию: третий квартал 2024 г.

Квартиры из категории 200+ кв. м – не такая уж и редкость для Новосибирска. В настоящее время свободны две дюжины подобных юнитов. Но жилой комплекс «Мылзавод», который возводится на территории одноименного предприятия, обладает уникальным достижением. На третьем этаже дома №5 продается четырехкомнатная квартира с террасой, занимающая 342,58 кв. м (чек – 40,31 млн рублей). Это самый высокий показатель в азиатской части страны. Более крупные объекты встречаются только в Москве, подмосковном Щелково, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Примыкающая к «Мылзаводу» локация давно осваивается девелоперами: в 2018-2023 гг. здесь были построены три жилых комплекса. Кроме того, ее покрывает густая сеть социальных объектов (ТРЦ «Галерея Новосибирск», Центральный рынок, школа, детский сад, поликлиника, ряд других медицинских учреждений и три станции метро в пешеходной доступности).

2 место. Красноярск

266,30 кв. м / 43,94 млн рублей

ЖК «Суриков» / ввод в эксплуатацию: первый квартал 2027 г.

До ввода в эксплуатацию красноярского ЖК «Суриков» остается еще три года. Сейчас по этому адресу можно приобрести пятикомнатную квартиру, из окон которой будет открываться вид на Енисей и центр города. При габаритах в 266,3 кв. м она стоит 43,94 млн рублей.

3 место. Шелехов (Иркутская область)

222,51 кв. м / 12,68 млн рублей

ЖК «V квартал» / ввод в эксплуатацию: первый квартал 2021 г.

На третьей позиции закрепился Шелехов (спутник Иркутска). Экономика этого городка с 42-тысячным населением завязана на работу алюминиевого завода, принадлежащего корпорации РУСАЛ. Этим отчасти обусловлено наличие в продаже крупноформатного жилья. Однако его ценник в разы ниже, чем у лотов с сопоставимым метражом в сибирских «миллионниках». Так, готовая квартира площадью 222,51 кв. м в Пятом квартале Шелехова имеет прайс 12,68 млн рублей.

4 место. Барнаул

210,08 кв. м / 28,38 млн рублей

ЖК «Вышка – зеленый квартал на горе» / ввод в эксплуатацию: второй квартал 2026 г.

Квартира крупнее 200 кв. м недавно появилась и в барнаульской экспозиции. Незадолго до нового года было выдано разрешение на строительство ЖК «Вышка – зеленый квартал на горе». Девелопер включил в планировочную линейку двухуровневый лот (210,08 кв. м) с обширной террасой. В случае успешной реализации он заработает на этом жилье 28,38 млн рублей.

178,90 кв. м / 30,41 млн рублей

ЖК «Белозерский» / ввод в эксплуатацию: третий квартал 2025 г.

Замыкает первую половину рейтинга квартира наверху одного из корпусов, входящих в ЖК «Белозерский» (Октябрьский район Томска). За счет антресоли площадь юнита достигает 178,9 кв. м. Он ожидает покупателя, согласного потратить 30,41 млн рублей.

6 место. Омск

171,99 кв. м / 30,96 млн рублей

ЖК «Граф» / ввод в эксплуатацию: четвертый квартал 2023 г.

В соседнем Омске (ЖК «Граф») экспонируется объект с чуть более скромными габаритами – 171,99 кв. м. Это квартира с кухней-гостиной (29,67 кв. м), кабинетом (20,26 кв. м), спальней (18,98 кв. м), детской (15,78 кв. м), двумя санузлами, двумя гардеробными и лоджией. Ее выставили на витрину в апреле 2022-го. С того времени лот подорожал на 26% – до 30,96 млн рублей

7 место. Краснообск (Новосибирская область)

169,01 кв. м / 15,81 млн рублей

ЖК «Пшеница» / ввод в эксплуатацию: четвертый квартал 2023 г.

22 декабря 2023 г. официально завершились работы на площадке второго дома из состава ЖК «Пшеница», обосновавшегося в 2,5 км к югу от Новосибирска (поселок Краснообск). В нем пустует двухуровневый юнит (169,1 кв. м) с трехметровыми потолками. На ценнике указана сумма в 15,81 млн рублей.

8 место. Кольцово (Новосибирская область)

126,10 кв. м / 12,67 млн рублей

ЖК «Счастье в Кольцово» / ввод в эксплуатацию: четвертый квартал 2025 г.

В наукограде Кольцово, восточном предместье Новосибирска, обнаружена трехкомнатная квартира с тремя санузлами, гардеробной и лоджией. За этот объект с габаритами 126,1 кв. м будущим жильцам придется отдать 12,67 млн рублей.

9 место. Иркутск

117,20 кв. м / 17,35 млн рублей

ЖК «Стрижи Сити» / ввод в эксплуатацию: третий квартал 2024 г.

Иркутск едва ли не вдвое уступает своему спутнику Шелехову (3 место рейтинга) по размерам самой большой квартиры на рынке. В случае областного центра речь идет о четырехкомнатном лоте (117,2 кв. м) с террасой, который относится к фонду ЖК «Стрижи Сити». Упомянутая новостройка граничит с дачным сектором в восточной (правобережной) части города.

10 место. Кемерово

115,60 кв. м / 10,00 млн рублей

ЖК «Томь» / ввод в эксплуатацию: первый квартал 2021 г.

Кемерово – единственный региональный центр в Сибири, где при покупке квартиры площадью 100+ кв. м возможно уложиться в 10-миллионный бюджет. Этих денег хватит, чтобы поселиться в крупногабаритной двушке на третьем этаже ЖК «Томь».