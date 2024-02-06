Иркутскстат: средняя стоимость «квадрата» в новостройке Иркутской области составила 112 677 рублей

Цена на метр нового нового жилья в 4 квартале 2023 года выросла на 4,3%, на вторичном рынке – на 4,4%.

«Средняя стоимость жилья на первичном рынке Иркутской области в 4 квартале 2023 года составила 112 677 рублей за 1 м2 общей площади. По сравнению с предыдущим кварталом она повысилась на 4,3%. Средняя цена жилья на вторичном рынке повысилась за квартал на 4,4% и составила 98 732 рубля за 1 м2 общей площади», – говорится в отчете Иркутскстата.

Рыночные цены существенно отличаются от данных Иркутскстата. Напомним, что по данным REALTY.IRK.RU, средние цены на новостройки в Иркутске по итогам 2023 года выросли на 12%, до 133 тысяч рублей за квадрат, на вторичном рынке – на 7%, до 116 тысяч рублей за квадрат.

Рост цен на недвижимость отмечен во всех регионах России. В целом по стране новостройки за 2023 год подорожали на 15% – в среднем до 126 тысяч рублей за квадратный метр, вторичное жилье – почти на 14%, до 109 тысяч рублей за квадратный метр.