Спрос на поездки в Иркутскую область вырос на 46%

Аналитики Яндекс Путешествий изучили данные по бронированию отелей в разных регионах страны, и выяснили, какие регионы были самыми популярными в 2023 году и какие выбирают чаще в 2024 году.

Согласно данным сервиса, Иркутская область попала в топ наиболее востребованных у пользователей, рост спроса на отели и гостиницы в регионе составил 46%. Самым трендовым направлением внутреннего туризма в 2023 году оказалась Республика Адыгея, где рост спроса на бронирование отелей составил 143%. Кроме того, в топ вошли Карачаево-Черкесская Республика (117%), Смоленская область (+91%), Самарская область (+65%), Краснодарский край (+55%) и Новосибирская область (46%).

В среднем, в 2023 году пользователи бронировали отели в Иркутской области за 16 дней до поездки, а длительность пребывания составляла 2 дня. Средняя стоимость ночи составила 3 900 рублей.

Помимо этого, высокой популярностью стали пользоваться и другие направления – например, рост количества бронирований отелей в Кемеровской области увеличился на 75%, в Челябинской – на 59%, в Пермском крае – на 56%, а в Ульяновской на 54%. Активно россияне посещали Саратовскую область (+47%).

В 2024 году самыми востребованными регионами уже успели зарекомендовать себя Карачаево-Черкесская Республика (рост спроса на отели и гостиницы в январе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 154%), Кабардино-Балкарская Республика (+132%), Волгоградская область (+119%), Республика Крым (+113%) и Кемеровская область (+94%). Также высокой популярностью в 2024 году стали пользоваться и новые направления – Тверская область (+87%), Липецкая область (+80%), Хабаровский край (+79%) и Удмуртская Республика (+76%).

Топ регионов по поездкам за январь 2024 года