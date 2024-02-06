ВТБ возобновил выплату купонов по бессрочным субординированным облигациям

ВТБ возвращается к выплатам купонного дохода по бессрочным облигациям, так как мы добились укрепления капитальной базы, устойчивого роста базовых доходов, выхода на целевые показатели по чистой прибыли.

«5 февраля инвесторы получат выплаты по четырем выпускам облигаций, номинированных в валюте, на 2,6 млрд рублей. Также в первом квартале планируем выплату купона по рублевому выпуску на сумму 394,5 млн рублей. Дальнейшие выплаты будут идти в соответствии с графиком», — отметил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

За 11 месяцев 2023 года чистая прибыль ВТБ составила 417,5 млрд руб. В то же время прибыль 2021 года составляла 327 млрд руб.