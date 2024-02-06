Улицу Трудовую отремонтируют в Иркутске

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Иркутске отремонтируют улицу Трудовую. Комплекс работ проведут на участке от Волжской до Иркутской 30-й Дивизии. Об этом рассказали в мэрии.

Подрядную организацию определят по результатам открытого конкурса. В настоящее время идет прием заявок.

Также будет выполнено высотное регулирование колодцев с заменой крышек люков. Муниципальным контрактом предусмотрено восстановление наружного освещения: установка опор и светильников с люминесцентными лампами. Запланировано устройство газонов методом гидропосева.

Напомним, нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.