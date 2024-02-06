«Известия»: Бурятия закрывает детские сады и школы из-за ситуации с гриппом и ОРВИ

Из-за вспышки заболеваемости учреждения закрывают, как минимум, в 15 регионах России. Об этом пишут «Известия».

Как минимум в 15 регионах страны закрывают на карантин детские сады и школы. Эпидпороги заболеваемости в последнюю неделю января были превышены на 20% и более чем в 32 городах, сообщили в НИИ гриппа. В частности в Барнауле, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Калининграде, Кирове, Краснодаре, Мурманске, Томске, Улан-Удэ и ряде других.

Именно эти регионы сейчас и объявляют о приостановке посещения школьных и дошкольных учреждений.

Рост заболеваемости ОРВИ был ожидаем, заявил «Известиям» врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, в новогодние праздники многие уезжали на отдых, в том числе в другие страны, а вернулись с ослабленным иммунитетом, пройдя через акклиматизацию, после чего заболевали – и заражали окружающих.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам носить маски. На 50 неделе 2023 года в России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Показатель вырос на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. В 41 регионе РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские.

«Не стоит забывать о мерах личной профилактики. Необходимо тщательное мытье рук после прогулки, применение кожных антисептиков и масок, а также дезинфекция гаджетов, – все это по-прежнему помогает защитить себя, своих близких от вирусов. Многие люди до сих пор этим пренебрегают, поэтому необходимо пересмотреть отношение к защите себя и окружающих от вирусных инфекций. В регионах России завершается иммунизация населения против гриппа. Всего привито почти 78 млн человек», – говорит руководитель Роспотребнадзора.