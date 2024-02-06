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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга ипотечных банков за 2023 год

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтингов по объему ипотечного кредитования и размеру ипотечного портфеля по итогам 2023 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». 

За 2023 год объемы ипотечного кредитования Банка Уралсиб выросли в 2 раза по сравнению с предыдущим годом – до 41,4 млрд рублей. Ипотечный портфель банка на 01.01.2024 года увеличился в 1,2 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 131,4 млрд рублей. Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам – «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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