Студенты Казанского национального технологического университета стали победителями спецноминации от ИНК на полимерном хакатоне

Студенты Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) посетят Иркутский завод полимеров (проект ИНК). В рамках II Международного хакатона Иркутская нефтяная компания (ИНК) выступила партнером мероприятия по дисциплине «Химия и физика полимеров», который проходил в рамках выставки RUPLASTICA 2024. Организатор – «Межотраслевой научно-производственный центр» (МНПЦ).

В полимерном хакатоне приняли участие 19 команд – студенты выпускных курсов профильных вузов, молодые ученые из России и ближнего зарубежья. Участникам предстояло найти актуальное решение единой технической задачи – разработать средства индивидуальной защиты из полимеров для пользователей электросамокатов. В финале им необходимо было защитить проекты перед экспертным жюри, в состав которого вошли представители науки и бизнеса, компаний-партнеров, специалисты Иркутского завода полимеров (проект ИНК).

По итогам голосования жюри 1-е заняла команда из Ивановского государственного химико-технологического университета, 2-е – из Тверского госуниверситета, 3-е – из Воронежского госуниверситета инженерных технологий. Победителем в специальной номинации, учрежденной ИНК, стала команда КНИТУ «Термодинамическое чудо». Студентов отметили за командность и креативный подход в решении задач. Представителям вуза вручили путевку на Иркутский завод полимеров и пригласили на стажировку. Компания за свой счёт организует для студентов авиаперелет, проживание и экскурсии на производственные объекты в Усть-Куте. Кроме этого, всем участникам подарили фирменный мерч от ИНК.

– Мы встретим ребят на Иркутском заводе полимеров, когда они прилетят к нам, покажем уникальное производство, установки-гиганты, познакомим с технологическими процессами. Мы в ИНК понимаем важность работы с молодежью и готовы передавать свой опыт, становиться наставниками, помогать строить карьеру с первых дней в компании. С Казанским национальным технологическим университетом нас связывают партнёрские отношения, поэтому особенно приятно, что именно студенты этого вуза станут гостями ИНК, – отметил начальник производства полиэтилена Иркутского завода полимеров Александр Лазарев.

– Для нас это не просто посетить объекты ИНК, в том числе Иркутский завод полимеров, а попробовать себя в разных сферах, увидеть новые возможности, познакомиться со специалистами своего дела. Это поможет нам при подготовке научных проектов и в дальнейшей карьере, – отметил капитан команды КНИТУ Богдан Матвеев.