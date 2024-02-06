Причалы в акватории озера Байкал планируется привести в нормативное состояние

Их более 100 в Иркутской области.

О развитии туризма на Байкале доложил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании Правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, которое прошло под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко.

В частности, речь шла о развитии причальной инфраструктуры. Глава региона отметил, что на территории Иркутской области расположено более 100 причальных сооружений. Значительная часть находящихся в собственности Российской Федерации объектов требует капитального ремонта.

Регион совместно с Республикой Бурятия инициировал формирование межведомственной рабочей группы по развитию озера Байкал под руководством помощника Президента РФ Игоря Левитина. Решается стратегически важный для субъекта вопрос приведения в нормативное состояние причальных сооружений в акватории озера Байкал.

В настоящее время с учетом мероприятий проекта «5 морей и озеро Байкал» и планов развития территорий межведомственной рабочей группой инициирован сбор предложений для включения в формируемую комплексную программу по обеспечению инфраструктурой туристско-ориентированных поселений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Губернатор также отметил необходимость развития наземной инфраструктуры для организации круизного туризма, в том числе автомобильной и железнодорожной, организации придорожного сервиса и стоянок автотранспорта.

Кроме того, глава Приангарья сообщил, что совместно с судоходными компаниями определены перспективное количество судов на озере Байкал, число существующих и планируемых мест отстоя, источники необходимого финансирования.

– Существующие в настоящее время места отстоя судов будут приведены в нормативное состояние в рамках реализации мероприятий по реконструкции или строительству причальной инфраструктуры. Финансирование предполагается в рамках поддержки со стороны федерального центра, а также за счет средств инвесторов на условиях государственно-частного партнерства, – сказал Игорь Кобзев.

Отдельно в своем докладе Губернатор остановился на экологических вопросах.

– Важно своевременно проводить анализ воздействия туристической деятельности на окружающую среду. Считаем целесообразным провести научные исследования по оценке антропогенной нагрузки на озеро Байкал. Правительство Иркутской области готово оказать содействие по сбору необходимой информации, – отметил Игорь Кобзев.