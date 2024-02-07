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Подросток с пистолетом вошел в одну из школ Иркутска

В ходе инцидента никто не пострадал.

По данным правоохранителей, в одну из школ Иркутска 6 февраля проникли трое парней. Один из них имел при себе пневматический пистолет. В классе подросток совершил хулиганские действия, в настоящее время он задержан. В ходе инцидента никто не пострадал.

Органами прокуратуры Иркутской области поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) по факту инцидента в школе с участием подростков.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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