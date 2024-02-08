Руслан Ситников: «В работе с малым бизнесом мы выбираем проактивный подход»

«Мы не ждём, когда предприниматели придут к нам за поддержкой, мы сами их ищем. В работе с малым бизнесом мы выбираем проактивный подход», – заявил на пресс-конференции для ведущих СМИ первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников. Для решения этой задачи разработан ряд мероприятий, в том числе, так называемый «экспортный десант», созданный по поручению губернатора Игоря Кобзева.

По мнению директора Центра «Мой бизнес» Диляры Окладниковой, важно, чтобы бизнес развивался во всей Иркутской области и меры поддержки были доступны везде.

«Не менее 50% всех наших услуг оказываются за пределами регионального центра. Для этого мы заключили соглашение с консалтинговыми компаниями внутри муниципалитетов, и у нас есть представители в Усть-Илимске, Братске, Тулуне, Нижнеудинске, которые рассказывают о возможностях и оказывают меры поддержки местным предпринимателям», – подчеркнула она.

В интервью Газете Дело Руслан Ситников и Диляра Окладникова рассказали, какие меры господдержки помогают предпринимателям масштабировать бизнес и выходить на маркетплейсы и зарубежные рынки, кому и как государство поможет в 2024 году,. Полностью интервью вы сможете прочитать уже завтра, а сегодня мы предлагаем посмотреть самые яркие цитаты с пресс-конференции.